„Der Onkel stand mit dem Geigererzähler im Garten“

„Ich weiß noch, ein Onkel von uns, der bei der Eisenbahn gearbeitet hat, ist mit einem Geigerzähler bei uns im Garten aufgetaucht und hat gemessen, ob der Salat und das Gemüse verstrahlt sind. Die Verunsicherung und die unbestimmte Angst waren am prägendsten. Sie haben sich mir eingebrannt“ – Michael Hammer, ÖVP-Nationalrat und Bürgermeister von Altenberg, war acht Jahre alt, als der Super-GAU in Tschernobyl am 26. April 1986 die Welt schockte.