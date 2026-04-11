Große Kontoumstellung für alle Sparkassen-Kunden

Nach der Fusion der Salzburger Sparkasse mit der Erste Bank wartet jetzt auf Tausende Kunden eine Kontoumstellung. Sie bekommen einen neuen IBAN. Neue Bankomatkarten werden zugeschickt.
Die Umstellung soll zu Pfingsten über die Bühne gehen. Den Kunden wird dann ein neuer, bereits gültiger IBAN zugewiesen. Spätestens Anfang Juni soll dann eine neue Bankomatkarte im Postkarten liegen. Bei den Zugängen zum Online-Bankingsystem George ändert sich nichts.
Die Umstellung läuft großteils automatisch. Überweisung werden mit dem neuen IBAN durchgeführt und Daueraufträge umgestellt. Die Bank rät Kunden aber, alle wichtigen Stellen wie Arbeitgeber oder Vermieter über die Änderung zu informieren.
Außerdem müssen die Kontodaten bei Online-Diensten, wo sie hinterlegt sind, aktualisiert werden. Beispiele dafür sind FinanzOnline, Streamingdienste oder Shops.
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