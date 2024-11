Salzburger Sparkasse fusioniert mit Erste Bank

Die Salzburger Sparkasse wird mit ihrer 100-Prozent-Mutter Erste Bank Österreich verschmelzen. Geplant ist die Fusion im Herbst 2025. Dadurch sollen Verwaltungswege und Managementstrukturen verschlankt werden, teilte die Erste am Freitag in einer Aussendung mit. Die Marke Salzburger Sparkasse bleibt bestehen, für die Kundinnen und Kunden in Salzburg werde sich durch den Zusammenschluss nichts ändern.