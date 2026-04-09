Zehntausende verlieren IBAN: Das müssen Sie tun!

Bereits seit dem August 2025 ist die Salzburger Sparkasse Teil der Erste Bank. Bisher war die Zusammenlegung ohne Konsequenzen für die Kunden geblieben. Am Pfingstwochenende kommt es aber auch zur technischen Fusion der Banken. Zehntausende verlieren damit ihren IBAN!
Schon seit 1996 ist die Salzburger Sparkasse ein Tochterunternehmen der Erste Bank. Mit der rechtlichen Fusion im August des Vorjahres wurde die Sparkasse enger an das Leitinstitut gebunden. Ziel war die Stärkung der Zusammenarbeit innerhalb der Sparkassengruppe.
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