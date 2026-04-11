Wer sich um ORF-Spitzenjob reißt und wer nicht

Die Turbulenzen in der ORF-Zentrale am Wiener Küniglberg – sie schlagen auch Wellen im steirischen Landesstudio in Graz-St. Peter. Seit der Demontage von Generaldirektor Roland Weißmann samt mittlerweile erfolgter Kündigung sind die Karten für die Generaldirektorenwahl im Sommer neu verteilt. Und damit auch die Karten für die Steiermark, denn der Generaldirektor bestimmt – zumindest vordergründig – auch die Landesdirektoren.