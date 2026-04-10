Brand-Inferno in Bar: Opfer gehen wohl leer aus

„Sie hätten den Tod und die schweren Verletzungen der Opfer verhindern können.“ Das waren die Abschlussworte von Richterin Julia Riffel an den Ex-Bar-Betreiber, der wegen des verheerenden Brandes zu Silvester 2023/24 im Grazer Lokal Stern angeklagt war – ehe sie ihn zu 18 Monaten Haft, zwölf davon unbedingt, verurteilte.