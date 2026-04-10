Brand-Inferno in Bar: Opfer gehen wohl leer aus

Der Ex-Betreiber der Grazer Bar Stern ist pleite. Die vielen, zum Teil schwer gezeichneten Brandopfer könnten daher um ihre finanzielle Entschädigung umfallen. Nur eine Hoffnung bleibt ihnen noch ...
„Sie hätten den Tod und die schweren Verletzungen der Opfer verhindern können.“ Das waren die Abschlussworte von Richterin Julia Riffel an den Ex-Bar-Betreiber, der wegen des verheerenden Brandes zu Silvester 2023/24 im Grazer Lokal Stern angeklagt war – ehe sie ihn zu 18 Monaten Haft, zwölf davon unbedingt, verurteilte.
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