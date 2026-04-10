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Silvester-Horror

Brand-Inferno in Bar: Opfer gehen wohl leer aus

Steiermark
10.04.2026 20:00
In diesem Raum spielte sich die Katastrophe ab.
In diesem Raum spielte sich die Katastrophe ab.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Monika König-Krisper
Von Monika König-Krisper

Der Ex-Betreiber der Grazer Bar Stern ist pleite. Die vielen, zum Teil schwer gezeichneten Brandopfer könnten daher um ihre finanzielle Entschädigung umfallen. Nur eine Hoffnung bleibt ihnen noch ...

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„Sie hätten den Tod und die schweren Verletzungen der Opfer verhindern können.“ Das waren die Abschlussworte von Richterin Julia Riffel an den Ex-Bar-Betreiber, der wegen des verheerenden Brandes zu Silvester 2023/24 im Grazer Lokal Stern angeklagt war – ehe sie ihn zu 18 Monaten Haft, zwölf davon unbedingt, verurteilte.

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