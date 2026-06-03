Fivers um die Krönung – „Wir haben keine Angst“

Wie kann man Bad Vöslau, das nach dem Grunddurchgangssieg nun erstmals im Finale steht, biegen? „Mit viel Leidenschaft, Herz und auch Mut. Wir bleiben demütig und wissen, dass wir 120 Prozent geben müssen.“ Der 29-jährige Fivers-Regisseur weiß auch angesichts der 12 Siege hintereinander des Gegners: „Die Jags haben eine super Mannschaft, viele verschiedene Systeme. Sie bringen zum Beispiel kleine, schnelle Spieler. Oder einen Werfer wie Kovacec oder ihren gefährlichen Kreis Mendonca – und die Deckung samt Torhüter ist sowieso stark.“ Vor allem Kaiper (neben Ex-Margaretner Bauer), der zuletzt hexte, nach Westwien und Linz auch mit Bad Vöslau Meister werden will.