Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Finale gegen Vöslau

Fivers um die Krönung – „Wir haben keine Angst“

Handball
03.06.2026 11:45
Fivers-Kapitän Marin Martinovic (am Ball), Leander Brenneis und Co. greifen an.
Fivers-Kapitän Marin Martinovic (am Ball), Leander Brenneis und Co. greifen an.(Bild: Toni Nigg)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Die Fivers kämpfen ab Mittwoch im Handball-Ligafinale gegen Bad Vöslau um den ersten Meistertitel seit 2018. Kapitän Marin Martinovic war schon damals dabei, ist gegen die Jags, zuletzt mit 12 Siegen in Serie, dementsprechend motiviert: „Wir können es schaffen, wollen uns den Titel holen.“

0 Kommentare

Fast in der Abstiegsrunde – und jetzt um den Meistertitel! Die Fivers starten am Mittwoch (20.25 Uhr, live im Stream auf sportkrone.at) auswärts in die Best-of-3-Finalserie gegen Bad Vöslau. Auch für Kapitän Marin Martinovic, wie Brenneis und Riede beim letzten HLA-Triumph 2018 dabei, besonders: „Die Saison war sehr turbulent. Bewundernswert, wie sich unser junges Team entwickelt hat und präsentiert. Das ist nicht selbstverständlich.“

Die Fivers wollen die (jungen) Fans wie im Halbfinale in Ekstase versetzen.
Die Fivers wollen die (jungen) Fans wie im Halbfinale in Ekstase versetzen.(Bild: GEPA)

Wie kann man Bad Vöslau, das nach dem Grunddurchgangssieg nun erstmals im Finale steht, biegen? „Mit viel Leidenschaft, Herz und auch Mut. Wir bleiben demütig und wissen, dass wir 120 Prozent geben müssen.“ Der 29-jährige Fivers-Regisseur weiß auch angesichts der 12 Siege hintereinander des Gegners: „Die Jags haben eine super Mannschaft, viele verschiedene Systeme. Sie bringen zum Beispiel kleine, schnelle Spieler. Oder einen Werfer wie Kovacec oder ihren gefährlichen Kreis Mendonca – und die Deckung samt Torhüter ist sowieso stark.“ Vor allem Kaiper (neben Ex-Margaretner Bauer), der zuletzt hexte, nach Westwien und Linz auch mit Bad Vöslau Meister werden will.

Regisseur Fabio Schuh will wie zuletzt glänzen.
Regisseur Fabio Schuh will wie zuletzt glänzen.(Bild: Toni Nigg)

Fivers-Trainer Peter Eckl, dessen Team im Play-off alle Gastspiele gewann (zweimal in Hard, einmal in Bruck): „Die Jags sind stark, wir aber auch. Das wird eine richtig interessante Sache. Ich bin stolz auf meine Jungs, weiß, dass sie ihren Zenit noch nicht erreicht haben.“ Und Martinovic betont: „Wir werden nicht in Angst verfallen, können es sicher schaffen.“ Sein Blick geht von Spiel zu Spiel. „Wir sind glücklich, im Finale zu sein. Sollte es am Ende der Titel werden, dann eskaliert es sowieso.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Handball
03.06.2026 11:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
108.827 mal gelesen
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
104.500 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Kärnten
Kärntner berichtet vom Krieg vor seinen Werkstoren
74.527 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rauchsäulen über Tschernobyl – nach einem russischem Angriff. Die Fabrik von Grolitsch liegt nur ...
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
1015 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
863 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Innenpolitik
Schon zwei Klagen gegen geplantes Kopftuchverbot
766 mal kommentiert
Mit dem nächsten Schuljahr tritt das Verbot in Kraft.
Mehr Handball
Im Finale gegen Vöslau
Fivers um die Krönung – „Wir haben keine Angst“
Titel im Visier
„Ich hoffe, das Finale genießen zu können“
Rauch übernimmt
Bregenz Handball hat einen neuen Cheftrainer
Handball – Das Magazin
FINALE! Verbales Trainer-Duell vor dem Showdown
Nach Finaleinzug
Vöslauer Erfolgscoach malt sich den Titel aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf