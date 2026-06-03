DR Kongo wird WM-Testspiel in Spanien verboten

Der Fußball-Nationalmannschaft der DR Kongo ist die Austragung eines WM-Testspiels gegen Chile in der kommenden Woche vorerst untersagt worden. Der Bürgermeister der spanischen Stadt La Linea de la Concepcion führte Bedenken aufgrund der Ausbreitung des Ebola-Virus in Zentralafrika als Grund an. Die Teamspieler befinden sich jedoch bereits seit Tagen in der WM-Vorbereitung in Belgien bzw. sind fast alle in Europas Ligen unter Vertrag.
Wie der Fußballverband der DR Kongo am Mittwoch bekannt gab, würden sämtliche Gesundheitsprotokolle eingehalten werden. Man befinde sich in Gesprächen mit den spanischen Behörden und dem spanischen Fußballverband, um eine Lösung zu finden. Das Spiel gegen Chile könnte nun in einem anderen Stadion ausgetragen werden. „Das Nationalteam respektiert die Entscheidung, die aufgrund der Angst vor Ebola getroffen wurde. Wir reden jeden Tag mit der FIFA über Ebola“, sagte Teamchef Sebastien Desabre.
Die kongolesische Delegation soll am 11. Juni ins WM-Quartier nach Houston anreisen. Bei der WM spielen die Afrikaner in der Gruppe gegen Portugal, Kolumbien und Usbekistan.
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