DR Kongo wird WM-Testspiel in Spanien verboten

Wie der Fußballverband der DR Kongo am Mittwoch bekannt gab, würden sämtliche Gesundheitsprotokolle eingehalten werden. Man befinde sich in Gesprächen mit den spanischen Behörden und dem spanischen Fußballverband, um eine Lösung zu finden. Das Spiel gegen Chile könnte nun in einem anderen Stadion ausgetragen werden. „Das Nationalteam respektiert die Entscheidung, die aufgrund der Angst vor Ebola getroffen wurde. Wir reden jeden Tag mit der FIFA über Ebola“, sagte Teamchef Sebastien Desabre.