Immer mehr Unfälle
Griechenland regelt Quad-Vermietung strenger
Da es immer mehr Unfälle mit Quads gibt, hat die griechische Regierung beschlossen, die Vermietung strenger zu regeln. Künftig müssen Fahrerinnen und Fahrer mindestens seit fünf Jahren einen Führerschein besitzen. Zudem werden Vermieterinnen und Vermieter verpflichtet, das zu überprüfen und Schutzhelme zur Verfügung zu stellen.
Das teilte der griechische Verkehrsminister Konstantinos Kyranakis am Mittwoch mit. Mit der neuen Regelung sollen vor allem unerfahrene Fahrerinnen und Fahrer von den weitverbreiteten Quads ferngehalten werden. Hintergrund seien steigende Unfallzahlen, hieß es. An diesen seien auch viele Touristinnen und Touristen beteiligt, sagte der Rettungsdienst. Ärztinnen und Ärzte in Inselkrankenhäusern berichten ebenfalls von regelmäßig schweren Verletzungen, vor allem bei jungen und unerfahrenen Urlauberinnen und Urlaubern.
Besonders betroffen sind Urlaubsinseln wie Mykonos, Paros, Rhodos und Zakynthos. Die geplanten Änderungen stoßen in der Branche auf Kritik. Viele Vermieterinnen und Vermieter haben bereits Buchungen für die Saison 2026 angenommen und Geld in neue Fahrzeuge gesteckt. Nun befürchten sie Stornierungen und finanzielle Einbußen.
Ein Quad ist ein kleines Kraftfahrzeug, das Platz für ein bis drei Personen bietet und vier Räder hat. In Österreich unterliegen diese Fahrzeuge der Vignettenpflicht, zudem ist ein Helm zu tragen. Bis zu einer Bauartgeschwindigkeit von 45 km/h und maximal 50 ccm Hubraum genügt hierzulande noch ein Mopedführerschein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.