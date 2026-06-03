Griechenland regelt Quad-Vermietung strenger

Das teilte der griechische Verkehrsminister Konstantinos Kyranakis am Mittwoch mit. Mit der neuen Regelung sollen vor allem unerfahrene Fahrerinnen und Fahrer von den weitverbreiteten Quads ferngehalten werden. Hintergrund seien steigende Unfallzahlen, hieß es. An diesen seien auch viele Touristinnen und Touristen beteiligt, sagte der Rettungsdienst. Ärztinnen und Ärzte in Inselkrankenhäusern berichten ebenfalls von regelmäßig schweren Verletzungen, vor allem bei jungen und unerfahrenen Urlauberinnen und Urlaubern.