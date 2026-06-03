Biker stirbt nach Kollision mit Pkw auf Kreuzung

Tragischer Verkehrsunfall auf einer Kreuzung in Jaidhof im Bezirk Krems (NÖ): Ein 65-jähriger Motorradfahrer kollidierte mit einem Pkw. Trotz eines Großeinsatzes der Rettungskräfte kam für den Mann jede Hilfe zu spät.
Das Unglück ereignete sich Dienstagnachmittag gegen 17.20 Uhr im Ortsteil Eisenbergeramt. Eine 37-Jährige war mit ihrem Pkw auf einer Gemeindestraße unterwegs und wollte eine Kreuzung geradeaus überqueren. Zur selben Zeit lenkte ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Horn sein Motorrad auf der L7038.
Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt, auch der Notarzthubschrauber stand im Einsatz. Für den Motorradfahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät – er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
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