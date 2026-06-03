99ers rühren Beton an: Neuer Verteidiger an Bord!

100 Spiele absolvierte Clay Hanus an der Mount Royal University in Calgary. Und sorgte dabei für satte 121 Scorerpunkte (davon 33 Tore). Ein Wert, der im College-Eishockey die Statistikbücher neu schreiben hat lassen. Damit wurde er zum Spieler des Jahres gekürt, war Verteidiger des Jahres und auch der MVP. 2024 war er schon am Sprung nach Europa, in die zweite schwedische Liga zu Kalmar. Nach der Vorbereitung entschied er sich aber für eine Rückkehr nach Amerika. Nun dockt er bei den 99ers in Graz an.