Wer kassiert die „Übergewinne“?

Abseits dieser Realität spielt sich freilich ein Krieg der Worte ab. Im Finanzministerium wittert man „Übergewinne der Mineralölkonzerne und ungerechtfertigte Gewinnspannen“. Ach, so ist das? Nun, wer kassiert da am meisten ab? Welcher Ölmulti gehört als erster an den Preis-Pranger? Her mit den Namen!