Pensionsfakten

Der Grund: Wir treten mit 65 in den Ruhestand und beziehen danach im Schnitt rund 20 Jahre lang eine Pension. Als das System vor 75 Jahren eingeführt wurde, waren es noch gut 12 Jahre. Im Laufe des Erwerbslebens zahlen wir im Schnitt 383.000 Euro ein, bekommen jedoch rund 682.000 Euro heraus. Die durchschnittliche Netto-Pension liegt derzeit bei etwa 1800 Euro pro Monat.