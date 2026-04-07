EU-Kommission prüft jetzt Übergewinnsteuern

Die hohen Ölpreise würden sowohl Europas Wirtschaft als auch die Bevölkerung belasten. „Es ist wichtig, dass diese Belastung gerecht verteilt wird“, schrieben die Finanzminister. Die Maßnahme soll laut ihnen zusätzlich zu nationalen Initiativen beschlossen werden. Zudem verwiesen die Minister auf eine solche Steuer aus dem Jahr 2022, die als Notfallreaktion auf hohe Energiepreise aufgrund des Ukraine-Kriegs eingeführt wurde. Auch damals wurden die Energiekonzerne wegen außergewöhnlich hoher Gewinne zur Kasse gebeten. Damals betrug die Abgabe 33 Prozent auf den Teil des Gewinns, der mehr als 20 Prozent über dem durchschnittlichen Gewinn (der Jahre 2018 bis 2021) lag.