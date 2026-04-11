Warum Werkstatt nach 19 Jahren zusperren muss

Seit 2007 gibt es das Autohaus Ambros in Haag. Man baute sich in dieser Zeit einen großen Kreis an Stammkunden auf. Mit Ende dieses Monats muss die beliebte Werkstatt aber schließen. Die „Krone“ sprach mit den Verantwortlichen des Familienbetriebes über die Gründe und wie es weitergehen soll.