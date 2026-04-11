Wenn Äste über den Zaun ragen, dann gibt es Ärger

„Schonend mit Baum umgehen“

Eingriffe auf dem Nachbargrundstück sind allerdings nicht erlaubt. Das heißt, mit beiden Beinen auf dem eigenen Boden bleiben, denn kein Bewohner darf einen Fuß in den Garten des Nachbarn setzen und mit der Säge einen überhängenden Ast bearbeiten, außer es wird ihm vom Eigentümer gestattet. „In jedem Fall ist es Voraussetzung, mit dem Baum so schonend wie möglich umzugehen, damit die Pflanze nicht unnötig darunter leidet oder womöglich sogar eingeht“, merkt Hoffmann an: „Zuallererst sollte aber dem Eigentümer die Gelegenheit gegeben werden, selbst die Aufgabe zu erledigen.“