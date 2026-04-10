Mit 1,84 Promille Traktor in Gegenverkehr gelenkt

Pkw in Acker geschleudert

Am frühen Nachmittag des 19. November 2025 hatte es auf der Landstraße gekracht. „Mir ist das Handy aus der Westentasche gefallen. Als ich es aufheben wollte, war ich auf der Gegenfahrbahn. Ich konnte nichts mehr machen“, sagt der 46-Jährige beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt. Beim Frontalzusammenstoß mit dem Traktor, Marke Lamborghini, wurde der Pkw in einen Acker geschleudert.