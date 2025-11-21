Unfälle wegen Trunkenheit am Steuer häufen sich

Mit knapp 1,6 Promille im Blut krachte erst vor Kurzem ein Autofahrer gegen einen ÖBB-Zug. Nun geriet ein alkoholisierter Traktor-Lenker auf die Gegenspur – Crash, zwei Verletzte!
Trunkenheit am Steuer – die Folgen sind erschreckend. Zu viel intus hatte ein 46-Jähriger, als er am Mittwoch gegen 15 Uhr mit einem Traktor auf der Landesstraße von Frauenkirchen nach Halbturn unterwegs war. Als ihm das Auto eines Mannes (50) und dessen Beifahrerin (49) entgegenkam, geriet der alkoholisierte Lenker mit der Zugmaschine auf die falsche Spur. Frontal stieß der Traktor mit dem Pkw zusammen.
Führerschein weg!
Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto in den angrenzenden Acker geschleudert. Beide Insassen erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr Frauenkirchen waren im Einsatz. „Nach der ärztlichen Erstversorgung im Krankenhaus konnten der Autofahrer und die Begleiterin in häusliche Pflege entlassen werden“, teilt die Polizei mit. Nach einem Alkomattest wurde dem Traktor-Lenker der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.
Mit 1,6 Promille unterwegs
Erst am Montag ist ein Alko-Unfall passiert. Wie berichtet, war ein Autofahrer auf einem Bahnübergang in Deutschkreutz mit einem ÖBB-Zug zusammengekracht. „Krone“-Recherchen ergaben, dass der Pkw-Lenker (52) knapp 1,6 Promille im Blut hatte. Sein demolierter Wagen auf den Gleisen wurde von der Feuerwehr geborgen und auf einem nahen Firmengelände abgestellt, der Kfz-Schlüssel der Tochter des Ungarn übergeben.
Verletzt wurde niemand. Da es sich um eine Betriebstour der ÖBB gehandelt hatte, befanden sich während der Kollision keine Fahrgäste im Zug. Die Bahnstrecke war 2,5 Stunden lang gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.