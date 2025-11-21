Unfälle wegen Trunkenheit am Steuer häufen sich

Trunkenheit am Steuer – die Folgen sind erschreckend. Zu viel intus hatte ein 46-Jähriger, als er am Mittwoch gegen 15 Uhr mit einem Traktor auf der Landesstraße von Frauenkirchen nach Halbturn unterwegs war. Als ihm das Auto eines Mannes (50) und dessen Beifahrerin (49) entgegenkam, geriet der alkoholisierte Lenker mit der Zugmaschine auf die falsche Spur. Frontal stieß der Traktor mit dem Pkw zusammen.