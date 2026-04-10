Designer Stefano Gabbana tritt als D&G-Chef zurück

Insgesamt geht es um Schulden in Höhe von rund 450 Millionen Euro. Zusätzlich prüft das Unternehmen die Aufnahme neuer Finanzmittel von bis zu 150 Millionen Euro, um die Liquidität zu stärken. Auch der mögliche Verkauf von Immobilien sowie die Verlängerung von Lizenzvereinbarungen stehen demnach zur Diskussion.