Madonna hat die heißeste Ménage à trois des Jahres

Auch mit 67 Jahren hat Madonna nichts an ihren Verführungskünsten eingespart. Das beweist das neueste Werbevideo für die Luxusmarke Dolce & Gabbana. In dem Clip rekelt sich die „Queen of Pop“ nämlich in sündigen Dessous und lasziven Posen mit gleich zwei Männern im Bett. Eine Ménage à trois, die heißer nicht sein könnte!
Der Clip, mit dem die Neuauflage des Parfüms „The One“ von Dolce & Gabbana beworben wird, ist Sünde pur. Madonna wird in dem Video, das von Starfotograf Mert Alas inszeniert wurde, als absolute Verführerin inszeniert – hin- und hergerissen zwischen zwei jungen Männern.
Madonna rekelt sich in Dessous im Bett
Da werden intensive Blicke getauscht, es wird kokettiert, verführt. Und am Ende rekelt sich Madonna in einem atemberaubenden Korsett und im Strumpfhalter im Bett. Zuerst mit einem, bald mit beiden Männern. Einer der beiden ist übrigens der kubanische Schauspieler Alberto Guerra (43).
Hier können Sie sich das heiße Werbevideo mit Madonna anschauen:
Aber der Werbeclip transportiert nicht nur Sinnlichkeit pur, sondern hat auch noch eine weitere Überraschung parat. Denn Madonna, deren Vater Sohn italienischer Einwanderer ist und die mit bürgerlichem Namen Madonna Louise Ciccone heißt, singt wieder – und zwar auf Italienisch!
Die Sängerin interpretierte das Lied „La bambola“ der italienischen Sängerin Patty Pravo neu. In dem einminütigen Clip singt Madonna den emotional aufgeladenen Song aus dem Jahr 1968 vollständig auf Italienisch.
Sinnlicher und feministischer Song
„La bambola“ ist ein sowohl sinnliches als auch feministisch konnotiertes Lied, in dem es um die Frustration einer Frau geht, die von einem Liebhaber behandelt wird, als wäre sie eine austauschbare Puppe (bambola), und die Respekt einfordert. Entsprechend tritt Madonna in dem Video souverän auf. „Sie hat die Kontrolle“, sagte Stefano Gabbana der Modezeitschrift „Vogue“.
Madonna und das Designerpaar Domenico Dolce und Stefano Gabbana kennen sich bereits lange und haben schon mehrfach miteinander gearbeitet. Madonna sagte der „Vogue“: „Diese Kampagne zu machen, fühlte sich wie eine natürliche Fortsetzung unserer persönlichen und beruflichen Beziehung an.“ Zu ihrer Rolle in dem Werbevideo sagte sie: „Ich finde, die Schönheit italienischer Frauen zeigt sich in ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Unabhängigkeit.“
