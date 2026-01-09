Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Clip ist pure Sünde!

Madonna hat die heißeste Ménage à trois des Jahres

Society International
09.01.2026 17:00
Madonna verführt nicht nur einen, sondern gleich zwei Männer im neuen Werbeclip zu einem Parfüm ...
Madonna verführt nicht nur einen, sondern gleich zwei Männer im neuen Werbeclip zu einem Parfüm von Dolce & Gabbana.(Bild: Screenshot youtube.com/@DolceGabbana)

Auch mit 67 Jahren hat Madonna nichts an ihren Verführungskünsten eingespart. Das beweist das neueste Werbevideo für die Luxusmarke Dolce & Gabbana. In dem Clip rekelt sich die „Queen of Pop“ nämlich in sündigen Dessous und lasziven Posen mit gleich zwei Männern im Bett. Eine Ménage à trois, die heißer nicht sein könnte!

0 Kommentare

Der Clip, mit dem die Neuauflage des Parfüms „The One“ von Dolce & Gabbana beworben wird, ist Sünde pur. Madonna wird in dem Video, das von Starfotograf Mert Alas inszeniert wurde, als absolute Verführerin inszeniert – hin- und hergerissen zwischen zwei jungen Männern.

Madonna rekelt sich in Dessous im Bett
Da werden intensive Blicke getauscht, es wird kokettiert, verführt. Und am Ende rekelt sich Madonna in einem atemberaubenden Korsett und im Strumpfhalter im Bett. Zuerst mit einem, bald mit beiden Männern. Einer der beiden ist übrigens der kubanische Schauspieler Alberto Guerra (43).

Hier können Sie sich das heiße Werbevideo mit Madonna anschauen:

Aber der Werbeclip transportiert nicht nur Sinnlichkeit pur, sondern hat auch noch eine weitere Überraschung parat. Denn Madonna, deren Vater Sohn italienischer Einwanderer ist und die mit bürgerlichem Namen Madonna Louise Ciccone heißt, singt wieder – und zwar auf Italienisch!

Die Sängerin interpretierte das Lied „La bambola“ der italienischen Sängerin Patty Pravo neu. In dem einminütigen Clip singt Madonna den emotional aufgeladenen Song aus dem Jahr 1968 vollständig auf Italienisch.

Sinnlicher und feministischer Song
„La bambola“ ist ein sowohl sinnliches als auch feministisch konnotiertes Lied, in dem es um die Frustration einer Frau geht, die von einem Liebhaber behandelt wird, als wäre sie eine austauschbare Puppe (bambola), und die Respekt einfordert. Entsprechend tritt Madonna in dem Video souverän auf. „Sie hat die Kontrolle“, sagte Stefano Gabbana der Modezeitschrift „Vogue“.

Lesen Sie auch:
Madonna legte auf der Pariser Fashion Week einen strahlenden Auftritt hin. Im Podcast-Interview ...
Drama um Sohn Rocco
Madonna mit Schock-Beichte: „Lag weinend am Boden“
30.09.2025

Madonna und das Designerpaar Domenico Dolce und Stefano Gabbana kennen sich bereits lange und haben schon mehrfach miteinander gearbeitet. Madonna sagte der „Vogue“: „Diese Kampagne zu machen, fühlte sich wie eine natürliche Fortsetzung unserer persönlichen und beruflichen Beziehung an.“ Zu ihrer Rolle in dem Werbevideo sagte sie: „Ich finde, die Schönheit italienischer Frauen zeigt sich in ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Unabhängigkeit.“

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
137.654 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.376 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
103.183 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Society International
Clip ist pure Sünde!
Madonna hat die heißeste Ménage à trois des Jahres
„Echter Knall“
Johnny Knoxville kündigt Rückkehr von „Jackass“an
„Ein No-Go!“
Riesenwirbel um Gil Ofarim im Dschungelcamp
Zugeschnappt!
Jennifer Lawrence: Ihr Hündchen biss ihren Sohn!
Babypause vorbei!
Silbereisen: „Werde Helene Fischer überraschen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf