Madonna hat die heißeste Ménage à trois des Jahres

Madonna und das Designerpaar Domenico Dolce und Stefano Gabbana kennen sich bereits lange und haben schon mehrfach miteinander gearbeitet. Madonna sagte der „Vogue“: „Diese Kampagne zu machen, fühlte sich wie eine natürliche Fortsetzung unserer persönlichen und beruflichen Beziehung an.“ Zu ihrer Rolle in dem Werbevideo sagte sie: „Ich finde, die Schönheit italienischer Frauen zeigt sich in ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Unabhängigkeit.“