Für längeren Zivildienst!

Da hat Familienministerin Claudia Plakolm, die kurioserweise für den Wehrersatzdienst, also den Zivildienst zuständig ist, dieser Tage ihre Zivildienstbilanz präsentiert. Dabei konnte sie noch keine Auskunft geben, wie lange denn nun dieser Dienst angesichts der zu erwartenden Verlängerung des eigentlichen Wehrdienstes dauern sollte. Gegenwärtig sind es bekanntlich 9 Monate im Vergleich zu den derzeit 6 Monaten des Dienstes an der Waffe.