Milchpreis im Keller: Jetzt schlagen Bauern Alarm

Schon wieder ein teurer Wocheneinkauf: Seit die Preise für Lebensmittel, Wohnen und Energie im Jahr 2022 zu steigen begonnen haben, schauen viele beim Einkaufen ganz genau hin. Doch es gibt auch eine andere Seite: die vielen steirischen Landwirtinnen und Landwirte nämlich, die mit den Erträgen ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen.