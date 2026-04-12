Milchpreis im Keller: Jetzt schlagen Bauern Alarm

23 Prozent Minus seit Oktober: Der Preis für den Liter Milch sinkt, während die Kosten explodieren. Die steirischen Landwirte stehen aktuell unter Druck. Investitionen werden aufgeschoben. Wertschätzung fehlt oft.
Schon wieder ein teurer Wocheneinkauf: Seit die Preise für Lebensmittel, Wohnen und Energie im Jahr 2022 zu steigen begonnen haben, schauen viele beim Einkaufen ganz genau hin. Doch es gibt auch eine andere Seite: die vielen steirischen Landwirtinnen und Landwirte nämlich, die mit den Erträgen ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen.
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