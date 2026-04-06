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Hoffnung auf Iran-Frieden treibt US-Börsen an

Wirtschaft
06.04.2026 23:09
Eigentlich hatte der Iran einen Waffenstillstand abgelehnt und Trump erneut mit schweren ...
Eigentlich hatte der Iran einen Waffenstillstand abgelehnt und Trump erneut mit schweren Schlägen gedroht, dennoch zeigten sich die Anleger optimistisch.(Bild: EPA/SARAH YENESEL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die US-Börsen haben am Montag deutliche Gewinne verzeichnet, angetrieben von vorsichtigen Hoffnungen auf ein Ende des Krieges im Iran. Berichte über fortgesetzte Gespräche zwischen den USA, dem Iran und regionalen Vermittlern stimmten die Anleger offenbar optimistisch – zugleich dämpfte US-Präsident Donald Trump aber die Erwartungen, indem er bei Auslaufen eines Ultimatums am Dienstagabend (US-Zeit) mit umfangreichen Angriffen drohte.

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Der Dow Jones legte um 0,4 Prozent auf 46.670 Punkte zu, die Nasdaq stieg um 0,5 Prozent auf 21.996 Zähler, und der breit gefasste S&P 500 rückte um 0,4 Prozent auf 6.612 Stellen vor. Für Nasdaq und S&P 500 war es bereits der vierte Handelstag in Folge mit Gewinnen. „Die Realität ist, dass wir uns hoffentlich langsam einer Lösung nähern“, kommentierte Ryan Detrick, Chef-Marktstratege bei der Carson Group.

Ölpreise schüren Inflationsängste
Die anhaltend stark steigenden Rohölpreise sorgen jedoch weiter für Sorgen um die Inflation. Analysten beobachten zudem, dass der US-Dienstleistungssektor im März langsamer als erwartet gewachsen ist, während die Beschäftigung zurückging und die Einkaufspreise auf den höchsten Stand seit Oktober 2022 stiegen.

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Arbeitsmarkt überrascht positiv
Der am Karfreitag veröffentlichte Arbeitsmarktbericht zeigte 178.000 neue Arbeitsplätze im März – fast dreimal so viele wie prognostiziert. Eine Korrektur der Februar-Daten von 92.000 auf 133.000 verlorene Jobs dämpfte den Effekt allerdings leicht.

Einzelaktien und Kryptowährungen im Aufwind
Unternehmensmeldungen beflügelten einzelne Aktien: Soleno Therapeutics stieg kräftig, nachdem Neurocrine Biosciences die Übernahme des Herstellers von Medikamenten für seltene Krankheiten für 2,9 Milliarden Dollar angekündigt hatte. Auch Kryptowährungsfirmen wie Coinbase profitierten von einem um rund 3,5 Prozent auf knapp 70.000 Dollar gestiegenen Bitcoin-Kurs.

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