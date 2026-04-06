Hoffnung auf Iran-Frieden treibt US-Börsen an

Der Dow Jones legte um 0,4 Prozent auf 46.670 Punkte zu, die Nasdaq stieg um 0,5 Prozent auf 21.996 Zähler, und der breit gefasste S&P 500 rückte um 0,4 Prozent auf 6.612 Stellen vor. Für Nasdaq und S&P 500 war es bereits der vierte Handelstag in Folge mit Gewinnen. „Die Realität ist, dass wir uns hoffentlich langsam einer Lösung nähern“, kommentierte Ryan Detrick, Chef-Marktstratege bei der Carson Group.