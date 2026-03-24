Iran-Krieg trübt Aussicht für heimische Wirtschaft

Nur temporärer Dämpfer

Die positive Wachstumsdynamik vom Jahresbeginn – vor Ausbruch des Krieges – sollte aber nur temporär gedämpft werden, erklärte die OeNB am Dienstag. Dies liege an den Energie-Rohstoffpreisen, die nach dem Start des Krieges zwar stark gestiegen seien, aber bereits in der zweiten Jahreshälfte 2026 wieder sinken sollten. Für die kommenden zwei Jahre rechnet die OeNB daher wieder mit einem stärkeren Wachstum. Für 2027 wird ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,0 Prozent erwartet, für 2028 sind es plus 1,1 Prozent.