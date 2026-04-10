„Leonce und Lena“: Zertrümmert und festgeklebt

Nicht in den Kammerspielen, deren Bühne Herbert Schäfer leergeräumt hat. Statt den Text vom Boden zu bringen, wird er dort in Trümmern festgeklebt. Fischer verlegt die Ereignisse in ein Künstleraltersheim und hat dazu eine banale Rahmenhandlung gestrickt. Zwecks Umsetzung schminken sich die Spätfünfziger Michael Dangl und Sandra Cervik gekonnt um 20 Jahre älter, um im Verlauf wieder ihr reales Alter zu erreichen. Nur das Ziel der Anstrengungen bleibt unscharf. Im surrealen, streng ritualisierten Gesamtbild verausgaben sich ferner Tonio Arango (Valerio), Marcus Bluhm (König), Susanna Wiegand als Gouvernante und sieben betagte Komparsen, teils in Strapsen.