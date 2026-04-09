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Orthodoxes Ostern

Putin will für zwei Tage Waffen schweigen lassen

Außenpolitik
09.04.2026 21:51
(Bild: AP/Alexander Kazakov)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der russische Präsident Wladimir Putin hat im Zusammenhang mit dem orthodoxen Osterfest am Donnerstagabend einen zweitägigen Waffenstillstand angekündigt.

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In einer Erklärung des Kremls hieß es, dass dieser vom 11. April um 16:00 Uhr bis zum Ende des Tages am 12. April andauern soll. „Wir gehen davon aus, dass die ukrainische Seite dem Beispiel der Russischen Föderation folgen wird“, hieß es weiter. Eine Reaktion der Ukraine lag vorerst nicht vor.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuletzt jedoch mehrfach eine Waffenruhe über die Osterfeiertage gefordert. Nach MESZ würde der Waffenstillstand am Samstag um 15.00 Uhr in Kraft treten und sollte demnach auch den gesamten Sonntag andauern.

Russische Soldaten bei ihrem Einsatz in der Ukraine
Russische Soldaten bei ihrem Einsatz in der Ukraine(Bild: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT)

Friedensgespräche in Washington
Der Sondergesandte des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Kirill Dmitrijew, hält sich Insidern zufolge derzeit zu Gesprächen mit der US-Regierung in Washington auf. Dabei gehe es um ein Friedensabkommen für die Ukraine sowie die wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder, erklärten mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

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Ein weiteres Thema dürfte die mögliche Verlängerung von US-Ausnahmeregelungen für russische Ölexporte sein, die am 11. April auslaufen. Die USA haben wegen der durch den Iran-Krieg ausgelösten Turbulenzen an den Energiemärkten eine 30-tägige Frist gewährt, um auf See befindliches russisches Öl trotz Sanktionen zu kaufen.

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