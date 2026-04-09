Putin will für zwei Tage Waffen schweigen lassen

In einer Erklärung des Kremls hieß es, dass dieser vom 11. April um 16:00 Uhr bis zum Ende des Tages am 12. April andauern soll. „Wir gehen davon aus, dass die ukrainische Seite dem Beispiel der Russischen Föderation folgen wird“, hieß es weiter. Eine Reaktion der Ukraine lag vorerst nicht vor.