„Popstar Falco: Zerrissen, getrieben, genial“

Wer war Hans – und wer war Falco? Diese tiefgründige Frage ist eine von vielen, die sich Rudi Dolezal zum 40. Jahrestag des Welthits „Rock Me Amadeus“ stellt. In einer multimedialen Lese-Show, die heute um 19 Uhr im Stadthotel Pinkafeld gezeigt wird, verbindet der Filmproduzent und Autor das Bild von Falco, das der Popstar nach außen getragen hat, mit dem, was den Menschen aus dem 5. Wiener Gemeindebezirk hinter den Kulissen wirklich ausgemacht hat. „Hans war ein Grenzgänger, teils zerrissen zwischen den Welten, oft getrieben und letztlich genial“, meint Dolezal.