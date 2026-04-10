Ist es etwa einer der drei gesuchten Geheimgänge?

Geheimgang oder doch „nur“ etwas anderes?

Auch, wenn es natürlich nur ein vergessener Brunnenschacht sein könnte, ein bisschen Hoffnung darauf, dass es sich um einen der Geheimgänge handelt, hat er doch. „Ein Brunnen wäre an der höchsten Stelle des Geländes fast unlogisch, aber auszuschließen ist es nicht. Genauso könnte es ein Keller sein. Oder ein Überbleibsel der Kapellen, die es hier gegeben hat. Aber natürlich kann es auch ein Geheimgang sein. Ich hoffe, wir werden es bald erfahren“, so Lackner.