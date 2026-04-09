Befragte vertrauen ORF mehr als Bundesregierung

Begrenzte Einflussmöglichkeiten

Der Glaube, selbst etwas bewirken zu können, ist jedoch eingeschränkt. Das hält weniger als jede fünfte Person (17 Prozent) für möglich. 45 Prozent sind hingegen der Ansicht, sie hätten wenig oder keine Einflussmöglichkeiten. Beim eigenen Engagement sind jene Aktivitäten am beliebtesten, die nicht viel Aufwand bedeuten, sprich das Unterschreiben von Petitionen und die Teilnahme an einer Volksbefragung. Einige (37 Prozent) zeigen sich bereit, bestimmte Produkte zu boykottieren. Fast jede dritte Person (31 Prozent) kann sich vorstellen, in einem gemeinnützigen Verein aktiv zu werden. In einer politischen Partei mitzuarbeiten, kommt nur für jede fünfte Person (19 Prozent) infrage.