Vertrauensindex: Marterbauer beliebtester Minister

Routiniers verlieren an Glanz

Weniger erfreulich läuft’s für die Routiniers in der Regierung. Am besten unter den länger Amtierenden: Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) mit -5, immerhin zehn Punkte besser als im Vorjahr. Innenminister Gerhard Karner und Integrationsministerin Claudia Plakolm (beide ÖVP) liegen ebenfalls im Minus. Ganz unten im Mittelfeld: SPÖ-Chef Andreas Babler (-19) und Vizekanzler Werner Kogler (-13) – beide mit leichtem Plus, aber weiter auf den hinteren Rängen.