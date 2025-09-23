Bürgermeister sind beliebter als Bundespolitiker

Eine vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse durchgeführte Umfrage im Auftrag der „Krone“ löste vor eineinhalb Wochen ein politisches Erdbeben aus. Nach rund einem halben Jahr hat die Regierung viel Vertrauen und damit auch schon ihre Mehrheit unter den Wählern verspielt. 58 Prozent der Befragten rechneten bekanntlich schon gar nicht mehr damit, dass die Regierung größere Reformen umsetzen werde. Eine schallende Ohrfeige für die Regierung, zumal eines der wichtigsten Projekte bereits gestartet wurde.