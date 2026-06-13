Kircher: „Europa sitzt nicht mehr im Cockpit“

„Vor 20 Jahren hatte man das Gefühl, Europa sitzt im Cockpit und bestimmt die Richtung. Heute sitzen wir eher hinten im Flugzeug und sind einer von vielen Passagieren“, sagt Sophia Kircher. Die Tiroler EU-Abgeordnete und Österreichs erste Präsidentin der Jungen Europäischen Volkspartei (YEPP) hatte die Präsidenten aller konservativen Jugendparteien der EU nach Wien geholt. In der am Freitag unterzeichneten „Declaration of Presidents“ schlagen die Jugendorganisationen einen selbstbewussteren Kurs für Europa vor. Die Europäische Union dürfe angesichts von Kriegen, geopolitischen Spannungen und wirtschaftlicher Konkurrenz nicht bloß reagieren. Europa müsse eine treibende Kraft werden, heißt es in dem Schriftstück.