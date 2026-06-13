Kircher: „Europa sitzt nicht mehr im Cockpit“

So viele Präsidenten waren wohl noch nie gleichzeitig in Wien versammelt. Rund um den 12. Juni – jenen Tag, an dem sich die Österreicher vor 32 Jahren für den EU-Beitritt entschieden – arbeiteten die Vorsitzenden von 60 Jugendorganisationen aus 39 europäischen Ländern an einer gemeinsamen Zukunftsvision für Europa.
„Vor 20 Jahren hatte man das Gefühl, Europa sitzt im Cockpit und bestimmt die Richtung. Heute sitzen wir eher hinten im Flugzeug und sind einer von vielen Passagieren“, sagt Sophia Kircher. Die Tiroler EU-Abgeordnete und Österreichs erste Präsidentin der Jungen Europäischen Volkspartei (YEPP) hatte die Präsidenten aller konservativen Jugendparteien der EU nach Wien geholt. In der am Freitag unterzeichneten „Declaration of Presidents“ schlagen die Jugendorganisationen einen selbstbewussteren Kurs für Europa vor. Die Europäische Union dürfe angesichts von Kriegen, geopolitischen Spannungen und wirtschaftlicher Konkurrenz nicht bloß reagieren. Europa müsse eine treibende Kraft werden, heißt es in dem Schriftstück.
Wir brauchen eine Europäische Union, die sich um die großen Themen kümmert – nicht um das Klein-Klein.
Sophia Kircher, Präsidentin der Jungen Europäischen Volkspartei
Bild: Christof Birbaumer
Gleichzeitig spart das Papier nicht mit Kritik. Europa verliere sich zu oft in technischen Details, übermäßiger Regulierung und internen Blockaden. Stattdessen müsse sich die EU wieder stärker auf ihre ursprünglichen Versprechen konzentrieren: Frieden, Freiheit, Wohlstand und die Fähigkeit, die eigene Zukunft selbst zu gestalten.
Jungpolitiker für Westbalkan-Erweiterung
Für Kircher bleibt die Europäische Union trotz aller Herausforderungen „das größte Friedensprojekt der Geschichte“. Gerade ihre Generation profitiere von Möglichkeiten, die früher undenkbar gewesen seien – vom freien Reisen bis zu Austauschprogrammen wie Erasmus. „Die Europäische Union ist ein Hoffnungsprojekt“, sagt sie. Die Jugendorganisationen sprechen sich zudem dafür aus, den Westbalkan, die Ukraine und Moldau stärker an die Union heranzuführen. Die Stabilität dieser Länder sei auch eine Frage der europäischen Sicherheit.
Trotz unterschiedlicher Ansichten in Detailfragen sei die Grundhaltung aller Teilnehmer dieselbe gewesen: Europa müsse enger zusammenarbeiten. „Ich glaube, man ist immer gemeinsam stärker“, sagt die Tirolerin. Die gemeinsame Erklärung soll nun an die Europäische Volkspartei weitergeleitet werden – als Signal dafür, wie Europas junge Politiker die Zukunft des Kontinents sehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.