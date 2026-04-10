Riechtest hilft, Risiko für Parkinson zu erkennen

Rund 25.000 bis 30.000 Menschen in Österreich leiden an Parkinson – Tendenz steigend. Die Erkrankung ist eine der häufigsten Störungen des Nervensystems und begleitet von fortschreitenden Bewegungsstörungen. Heilbar ist Parkinson (noch) nicht, aber es werden immer bessere Therapien entwickelt, um das Fortschreiten der Erkrankung zu bremsen. Eine möglichst frühe Diagnose ist dafür entscheidend.