Lebensmittel bis 22 Uhr zur Wohnungstür geliefert

Erste Nutzungsdaten zeigen folgendes Muster im Bestellverhalten: Der Samstag ist der bestellstärkste Tag, mit einem Höhepunkt zwischen 17 und 18 Uhr, während sich die Nachfrage unter der Woche vor allem auf die Abendstunden zwischen 19 und 20 Uhr konzentriert. Also auf Zeiten, in denen viele stationäre Märkte bereits geschlossen sind, heißt es in einer Aussendung.