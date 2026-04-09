Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neues Zustellservice

Lebensmittel bis 22 Uhr zur Wohnungstür geliefert

Wien
09.04.2026 14:45
Ausgeliefert werden mehr als 6000 Produkte.
Ausgeliefert werden mehr als 6000 Produkte.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Alexander Schönherr
Von Alexander Schönherr

Billa und Foodora haben ein Zustellservice zu Supermarktpreisen gestartet. Die Produkte sollen binnen einer Stunde ankommen. Geliefert (mit Liefergebühr) wird in weiten Teilen Wiens, aber nicht überall. 

0 Kommentare

Den ersten gemeinsamen „Delivery Store“ haben die Handelskette Billa und der Essenszusteller Foodora im 15. Bezirk gegründet. „Der Großteil der Wiener kann seine Lieblingsprodukte damit bis 22 Uhr bestellen – mit einem Sortiment von über 6000 Artikeln, zu den gleichen Preisen wie im Billa-Markt ums Eck“, erklärt Vertriebsleiter Igor Milojkovic.

Dazu kommt die Liefergebühr von 3,49 Euro bzw. wer sich unter FoodoraPro registriert von 49 Cent. Mindestbestellwert gibt es keinen. Geordert wird über die Foodora-App.

Der Service stehe von Montag bis Samstag bis zehn Uhr abends zur Verfügung. Das Liefergebiet umfasst den Großteil der Bezirke ganz oder zumindest teilweise. Noch nicht beliefert werden können Floridsdorf und Donaustadt.

Das neue Service wurde jetzt im Ausliefermarkt im 15. Bezirk vorgestellt.
Das neue Service wurde jetzt im Ausliefermarkt im 15. Bezirk vorgestellt.(Bild: Martin A. Jöchl)

Erste Nutzungsdaten zeigen folgendes Muster im Bestellverhalten: Der Samstag ist der bestellstärkste Tag, mit einem Höhepunkt zwischen 17 und 18 Uhr, während sich die Nachfrage unter der Woche vor allem auf die Abendstunden zwischen 19 und 20 Uhr konzentriert. Also auf Zeiten, in denen viele stationäre Märkte bereits geschlossen sind, heißt es in einer Aussendung. 

Bio-Bananen, Semmeln und Getränke
Am 3. März ging die erste Bestellung im Store ein. An der Spitze der meistbestellten Produkte stehen Bio-Bananen, gefolgt von Bio-Kaisersemmeln sowie Knopfsemmeln, die täglich frisch im Markt gebacken werden. Auch Getränke zählen zu den häufig nachgefragten Produkten. Die Bestellungen nach 19 Uhr zeigen eine klare Präferenz für Bier und Softdrinks, so die Auswertung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
09.04.2026 14:45
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
4° / 15°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
3° / 15°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
3° / 14°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
2° / 14°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
2° / 15°
Symbol heiter

krone.tv

„Vorsätzliche Tat“
Journalist bei Drohnenangriff in Gaza getötet
Kanlaon wieder aktiv
Philippinen: Vulkan spuckt 1,2 km hohe Aschwolke
In Deutschland sind die Spritpreise zum ersten Mal seit fast zwei Wochen leicht gesunken. ...
Erstmals seit Wochen
Spritpreise in Deutschland sind leicht gesunken
„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Eine solche Aussicht hatten noch nicht viele Menschen in der Geschichte. 
Crew ist überwältigt
„Artemis II“ liefert jetzt atemberaubende Bilder
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
137.327 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Österreich
Vierfache Mama hingerichtet, unter Gras verscharrt
125.987 mal gelesen
Die 38-Jährige wurde ermordet und unter Gras im eigenen Garten verscharrt.
Wirtschaft
Erstem Urlauber-Flughafen geht das Kerosin aus
95.597 mal gelesen
Krone Plus Logo
Eine Ryanair-Maschine im Anflug auf den italienischen Flughafen. Dort gibt es kein Kerosin mehr.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1636 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Gericht
Lugner will 8000 Euro von Notstandshilfebezieher
973 mal kommentiert
Baumeister-Witwe Simone Lugner fordert für Ehrenbeleidigung hohe Entschädigungen.
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
895 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Mehr Wien
Milde Urteile
Nehammer-Droher erneut vor Gericht: Reise zum IS?
Neues Zustellservice
Lebensmittel bis 22 Uhr zur Wohnungstür geliefert
„Wir sind bereit“
Song Contest: Erster Blick auf die Mega-Bühne
Neuanfang hinter Glas
Haus des Meeres eröffnet Auffangstation für Exoten
Suche nach Tätern
Ältestes Passagierschiff auf der Donau versenkt!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf