Lebensmittel bis 22 Uhr zur Wohnungstür geliefert

Billa und Foodora haben ein Zustellservice zu Supermarktpreisen gestartet. Die Produkte sollen binnen einer Stunde ankommen. Geliefert (mit Liefergebühr) wird in weiten Teilen Wiens, aber nicht überall.
Den ersten gemeinsamen „Delivery Store“ haben die Handelskette Billa und der Essenszusteller Foodora im 15. Bezirk gegründet. „Der Großteil der Wiener kann seine Lieblingsprodukte damit bis 22 Uhr bestellen – mit einem Sortiment von über 6000 Artikeln, zu den gleichen Preisen wie im Billa-Markt ums Eck“, erklärt Vertriebsleiter Igor Milojkovic.
Dazu kommt die Liefergebühr von 3,49 Euro bzw. wer sich unter FoodoraPro registriert von 49 Cent. Mindestbestellwert gibt es keinen. Geordert wird über die Foodora-App.
Der Service stehe von Montag bis Samstag bis zehn Uhr abends zur Verfügung. Das Liefergebiet umfasst den Großteil der Bezirke ganz oder zumindest teilweise. Noch nicht beliefert werden können Floridsdorf und Donaustadt.
Erste Nutzungsdaten zeigen folgendes Muster im Bestellverhalten: Der Samstag ist der bestellstärkste Tag, mit einem Höhepunkt zwischen 17 und 18 Uhr, während sich die Nachfrage unter der Woche vor allem auf die Abendstunden zwischen 19 und 20 Uhr konzentriert. Also auf Zeiten, in denen viele stationäre Märkte bereits geschlossen sind, heißt es in einer Aussendung.
Bio-Bananen, Semmeln und Getränke
Am 3. März ging die erste Bestellung im Store ein. An der Spitze der meistbestellten Produkte stehen Bio-Bananen, gefolgt von Bio-Kaisersemmeln sowie Knopfsemmeln, die täglich frisch im Markt gebacken werden. Auch Getränke zählen zu den häufig nachgefragten Produkten. Die Bestellungen nach 19 Uhr zeigen eine klare Präferenz für Bier und Softdrinks, so die Auswertung.
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