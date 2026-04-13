„Kommissar Rex“: „Sehe Hund als meinen Partner“

Fast wäre alles ganz anders gekommen: Als Maximilian Brückner zum „Kommissar Rex“-Casting kam, roch der Hund nämlich sofort, dass er zuvor bei seinen Schafen war und wollte nicht zu ihm kommen: „Das war für mich natürlich saublöd in der Situation“, lacht Brückner im „Krone“-Interview. Zum Glück hat es dann trotzdem geklappt und mittlerweile sind die beiden ein Herz und eine Seele. Als für eine Szene die Kamera auf das Duo zufuhr und der Schäfer das als Bedrohung sah, stellte er sich sofort an die Seite seines „Herrchens“: „Er wollte mich verteidigen. Da war ich fast gerührt und wusste, unser Band ist schon sehr eng. Ich sehe den Hund als Partner auf Augenhöhe. Tatsächlich hat mir der Dreh gezeigt, dass ich ein absoluter Hundetyp bin.“ Dennoch möchte er sich privat keinen Rex zulegen: „Zu viel Verantwortung.“