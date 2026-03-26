„Kommissar Rex“: Die Spurnase ist endlich zurück

Als „Kommissar Rex“ mit Tobias Moretti als Hauptkommissar 1994 erstmals auf Sendung ging, war noch nicht vorauszusehen, dass sich die Serie in 125 Länder verkaufen und damit zur erfolgreichsten der österreichischen TV-Geschichte entwickeln würde. Während der Tiroler mit seiner Rolle heute hadert, erfährt das Konzept nun seine Neuauflage. Schon vor der offiziellen Premiere gestern Abend im Wiener Urania Kino durfte die „Krone“ in die erste der insgesamt sechs 90-Minuten-Folgen reinschnuppern.