Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die „Krone“ am Set

„Kommissar Rex“ und die Sache mit der Hündin. . .

Adabei Österreich
02.10.2025 20:00
(Bild: Imre Antal)

Seit April (bis Mitte Dezember) wird an der Neuverfilmung von „Kommissar Rex“ gedreht. In den Hauptrollen sind Maximilian Brückner und Ferdinand Seebacher zu sehen. Freilich, kein tierischer Krimi ohne Schäferhund „Rex“ – die „Krone“ war am Set und erfuhr, wie es dem Team vor und hinter der Kamera bis dato erging. 

0 Kommentare

Auf diesem Set sind Hundeleckerli Pflicht! Bis Dezember werden sechs Folgen (in Spielfilmlänge) der Neuauflage von „Kommissar Rex“ (produziert von MR-Film) gedreht, die 2026 im ORF zu sehen sein werden. Jetzt befindet sich der Tross um die beiden Stars, den Münchener Maximilian Brückner (46) und den Steirer Ferdinand Seebacher (36), bei winterlichem Wetter am Semmering.

Harmonie am Set
„Es war von Anfang an eine extrem gute Teamarbeit. Was noch hinzukommt, ist, dass der Maxi Brückner und ich auch privat gut miteinander können“, beschreibt Seebacher, er mimt den Inspektor „Felix Burger“, die exzellente Stimmung im Team. Und er spricht damit seinem Kompagnon, der den Kommissar „Max Steiner“ spielt, ein großes Lob aus. Ähnlich streut ihm sein Kollege Rosener tut’s aber auch in Richtung der Personen, die nicht vor der Kamera zu sehen sind: „Ich habe selbst keinen Hund, jedoch viele Tiere. Ich habe schon einen gewissen Respekt, aber nie Angst. Im Gegenteil, ich mag es, mit Tieren zu drehen. Uns unterstützen wirklich tolle Tiertrainerinnen, die sind super und die sagen genau, was geht, was nicht geht.“ Und was man genau sieht, ist, dass an diesem Drehort alles geht – und zwar ohne Zwang. „Bei Mensch wie bei Tier“, stellte auch Niederösterreichs ORF-Landesdirektor Alexander Hofer fest. Er stattete der Crew einen Besuch ab – und einmal den „Rex“ streicheln war auch drinnen.

ORF-Niederösterreich-Direktor Hofer besuchte Maximilian Brückner, Ferdinand Seebacher und „Rex“ ...
ORF-Niederösterreich-Direktor Hofer besuchte Maximilian Brückner, Ferdinand Seebacher und „Rex“ am Semmering-Set.(Bild: Imre Antal)
Der tut ja nix: Die „Krone“ mit „Rex“ am Set des neuen TV-Hits, der ab 2026 im Fernsehen zu ...
Der tut ja nix: Die „Krone“ mit „Rex“ am Set des neuen TV-Hits, der ab 2026 im Fernsehen zu sehen sein wird.(Bild: Imre Antal)

Die Sache mit der Hündin
Der junge Schäferhund tritt exzellent in die Fußstapfen seiner Vorgänger, wobei einmal, da gingen mit ihm die Pferdchen durch, erzählt Brückner schmunzelnd über eine Szene am Donaukanal, die drei-, viermal gedreht wurde: „Und beim fünften Mal hüpft er raus und rennt einfach diesen Kanal immer weiter entlang. Wir schauen so hinterher und ,Rex‘ ist immer und immer weiter weg. Was machen wir jetzt? Den müssen wir wieder einfangen. Da war wahrscheinlich eine Hündin“ Wie ging die Sache aus? „Wir mussten den Dreh unterbrechen, sind mit dem Radl hinterher und haben versucht, den Hund wieder einzufangen.“

Tja, Hunde sind halt auch nur irgendwie Menschen . . .

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Grammy-Preisträger Brett James ist im Alter von 57 Jahren bei einem Flugzeugabsturz in North ...
Drama um Grammy-Star!
Brett James stirbt mit Ehefrau und deren Tochter
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump werden von Prinz William und Prinzessin ...
„Sie sind wunderschön“
Donald Trump von Kate in Windsor Castle empfangen
In einer Badewanne voller Plastikbällen präsentierte Lilly Becker voller Stolz ...
Die heißesten Bilder
Lilly Becker zeigt sich nackt im „Playboy“
Vaterherz zerreißt
Beckers bitteres Geständnis über Tochter Anna
Trauer Giorgio Armani (11. Juli 1934 – 4. September 2025)
Trauer um Legende
Italienischer Modepapst Giorgio Armani gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
260.173 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
232.529 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
202.988 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1363 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1084 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
1028 mal kommentiert
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Mehr Adabei Österreich
Die „Krone“ am Set
„Kommissar Rex“ und die Sache mit der Hündin. . .
Toni Faber ist‘s nicht
Pfarrer macht Ö3-Lady Claudia Stöckl Konkurrenz
Zieht mit Bruder ein
„Amore unter Palmen“- Manuela macht Forsthaus voll
Ein himmlischer Treff
Was den „Terminator“ und Papst Leo XIV. vereint
Letzter Arbeitstag
Christa Kummer sagte ORF endgültig „Das war‘s“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf