„Kommissar Rex“ und die Sache mit der Hündin. . .

Harmonie am Set

„Es war von Anfang an eine extrem gute Teamarbeit. Was noch hinzukommt, ist, dass der Maxi Brückner und ich auch privat gut miteinander können“, beschreibt Seebacher, er mimt den Inspektor „Felix Burger“, die exzellente Stimmung im Team. Und er spricht damit seinem Kompagnon, der den Kommissar „Max Steiner“ spielt, ein großes Lob aus. Ähnlich streut ihm sein Kollege Rosener tut’s aber auch in Richtung der Personen, die nicht vor der Kamera zu sehen sind: „Ich habe selbst keinen Hund, jedoch viele Tiere. Ich habe schon einen gewissen Respekt, aber nie Angst. Im Gegenteil, ich mag es, mit Tieren zu drehen. Uns unterstützen wirklich tolle Tiertrainerinnen, die sind super und die sagen genau, was geht, was nicht geht.“ Und was man genau sieht, ist, dass an diesem Drehort alles geht – und zwar ohne Zwang. „Bei Mensch wie bei Tier“, stellte auch Niederösterreichs ORF-Landesdirektor Alexander Hofer fest. Er stattete der Crew einen Besuch ab – und einmal den „Rex“ streicheln war auch drinnen.