Richter sauer: „Ehrlich, das ist eine Frechheit“

„Ich verweise auf die schriftliche Anklage“, sagte die Staatsanwältin kurz, die Privatbeteiligtenvertreter – für eine mutmaßlich bedrohte Frau und jenen Polizisten, der geschossen hatte – brachten ihre Forderungen, insgesamt etwa 4500 Euro, vor. Alles sah danach aus, dass der Prozess gegen den 62-jährigen Mühlviertler, der sich am 11. September des Vorjahres von der Polizei in Rohrbach erschießen lassen wollte, unspektakulär über die Bühne gehen wird. Die Ermittlungen gegen den Beamten, der die Schüsse abgab, wurden am 26. Jänner dieses Jahres eingestellt, er hatte in Notwehr gehandelt.