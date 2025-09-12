Polizisten mussten schießen: Psychologe analysiert

Lebensbedrohlicher Bauchschuss

Schließlich konnte der 61-Jährige gegen 19.46 Uhr in Grenznähe zu Tschechien in der Rohrbacher Ortschaft Märzing auf einer Wiese gestoppt werden. Laut den Aussagen der Polizeibeamten stieg der Mann aus dem Auto aus und richtete seine Waffe trotz sofortiger Täteransprache direkt auf die Polizisten. Ein Beamter schoss den Verdächtigen nieder. Der 61-Jährige wurde mit einem lebensbedrohlichen Bauchschuss ins Linzer Uni-Klinikum geflogen, er liegt dort jetzt auf der Intensivstation.