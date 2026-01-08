Ex-Professor soll mit nur einem Arm in „Anstalt“

Er ist ein armer, kranker Mann – und jetzt nicht nur psychisch, sondern nach einer Auseinandersetzung mit der Cobra auch körperlich. Ein ehemaliger Englisch-Professor (59) aus dem Mühlviertel soll heute in eine forensische Anstalt eingewiesen werden. Zu groß sei die Gefahr, dass er wieder jemanden bedrohe.
Es hatte schon vorher „Brösel“ gegeben, denn der ehemalige Lehrer leidet an einer „schizoaffektiven Psychose“ und wenn er seine Tabletten nicht nimmt, dann sieht er rot. Wie zuletzt am 4. September des Vorjahres, als er meinte, sein altes Sacherl in Rainbach im Mühlkreis „verteidigen“ zu müssen. Den Nachbarn (46) und dessen Sohn (5) bedrohte er mit einem „Flobert-Revolver“, den er trotz eines Waffenverbots besessen hatte, schoss auch herum. Der 59-Jährige glaubte, dass die Nachbarn nicht auf der öffentlichen Straße, sondern auf seinem Grund und Boden gewesen seinen.
Verletzter schoss nochmal
Die verängstigten Mühlviertler flohen durch ein Wäldchen, riefen die Polizei und die schickte die Cobra. Laut Anklage habe der Ex-Professor dann gezielt auf einen der Elite-Beamten geschossen, trotz „Ansprache“ nicht aufgehört und habe wieder gezielt. Dann feuerte der Polizist – und traf den Gegner unter anderem so im linken Arm, dass dieser amputiert werden musste. Angeblich habe der 59-Jährige trotz Verletzung nochmal geschossen, ehe er zu Boden ging.
Auch Polizist beschuldigt
Der Anklage wegen gefährlicher Drohung ist für Anwalt Andreas Mauhart nicht zu widersprechen, er will aber erreichen, dass sein Mandant, der zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig gewesen sei, bedingt und nicht unbedingt in die „Forensik“ muss. Denn ist der 59-Jährige „eingestellt“, sei er keine Bedrohung. Den Vorwurf des Widerstands gegen die Staatsgewalt will Mauhart aber bekämpfen und hat seinerseits gegen den Cobra-Beamten ein Verfahren eingebracht.
Er beschuldigt diesen, nicht überschießend, bzw. nicht korrekt gehandelt zu haben, als er die Schüsse abgab – eine Bodycamaufzeichnung des Vorfalls gibt's aber nicht. Das Verfahren läuft noch, wird an einem anderen Tag verhandelt werden, falls Anklage erhoben wird. Der Prozess gegen den Ex-Professor ist bis Mittag angesetzt.
