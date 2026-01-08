Ex-Professor soll mit nur einem Arm in „Anstalt“

Es hatte schon vorher „Brösel“ gegeben, denn der ehemalige Lehrer leidet an einer „schizoaffektiven Psychose“ und wenn er seine Tabletten nicht nimmt, dann sieht er rot. Wie zuletzt am 4. September des Vorjahres, als er meinte, sein altes Sacherl in Rainbach im Mühlkreis „verteidigen“ zu müssen. Den Nachbarn (46) und dessen Sohn (5) bedrohte er mit einem „Flobert-Revolver“, den er trotz eines Waffenverbots besessen hatte, schoss auch herum. Der 59-Jährige glaubte, dass die Nachbarn nicht auf der öffentlichen Straße, sondern auf seinem Grund und Boden gewesen seinen.