Spanien erlebt trotz Krisen ein Wirtschaftswunder

Der Tourismus hat bekanntlich ebenfalls seine Schattenseiten: Weiterhin wird die Kaufkraft der Spanier durch hohe Mieten und einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum vermindert. Vor allem in spanischen Großstädten kam es zu großen Protesten gegen den Massentourismus. Zwar gehen die meisten Wirtschaftsinstitute davon aus, dass Spanien auch in diesem und dem kommenden Jahr stärker als der EU-Schnitt wachsen wird. Dennoch dürfte sich der Aufwärtstrend abschwächen.