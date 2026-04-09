Europäer rüsten sich für noch schlechtere Zeiten

Die Infografik zeigt die wichtigsten politischen Ereignisse im Iran von 1979 bis 2026. Die islamische Revolution 1979, der Iran-Irak-Krieg und die Geiselnahme in der US-Botschaft prägen die Anfangsjahre. 1989 stirbt Ayatollah Khomeini, 2002 wird Iran von den USA als Teil der 'Achse des Bösen' bezeichnet. 2015 wird ein Atomabkommen geschlossen, das 2018 von den USA aufgekündigt wird. 2022 kommt es zu Massenprotesten nach dem Tod von Mahsa Amini. 2025 und 2026 sind von Kriegen mit den USA und Israel sowie weiteren Massenprotesten gegen das Regime geprägt. Quelle: APA.