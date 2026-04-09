Droht jetzt noch einmal Schneechaos in Wien?

Schockt uns der Winter jetzt wirklich noch und bringt Schnee sogar bis in das derzeit so sonnige Wien? Selbst Wetterexperten scheinen sich diesbezüglich etwas uneins, was der morgige Freitag wohl bringen mag. Fest steht allerdings, dass es – zumindest kurzfristig – deutlich kühler und grauer wird.
Wenn man so manche aktuelle Schlagzeilen überfliegt, könnte man fast meinen, morgen im dick von Schnee bedeckten Wien zu erwachen. Ein Blick auf seriöse Wetterkarten lässt dann aber rasch aufatmen: Ja, es wird am Freitag alles andere als frühlingshaft schön, aber nein, dichter Schneefall ist wohl nicht zu erwarten.
Der Liveblick vom Dach des „Krone“-Hauses:
„Der meiste Niederschlag fällt entlang der Alpennordseite. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1100 und 2000 Metern Seehöhe“, prognostizieren die Wetterexperten von Geosphere. Marcus Rubel, Meteorologe von der Unwetterwarnzentrale (UWZ) meint Donnerstagfrüh hingegen: „Die Schneefallgrenze liegt im Waldviertel zwischen 700 und 900 Metern“. Aber betont zudem: „Im östlichen Flachland überwiegen die trockenen Abschnitte.“
Die Sonne zeigt sich am Freitag insgesamt nur selten, am ehesten lässt sie sich im Südwesten und anfangs noch ganz im Osten blicken.
Marcus Rubel, UWZ
Schneechaos so kurz vor Ende der Winterreifenpflicht am 15. April dürfte also ausbleiben. Mit maximal zehn Grad im Osten bleibt es aber recht kühl.
Mehr Sonne ab Samstag
Der Samstag zeigt sich dann in ganz Österreich wieder deutlich freundlicher. Laut UWZ wird es im Nordosten und im Westen schon in der Früh meist sonnig. Sonst halten sich hochnebelartige Restwolken, die am Vormittag auflockern. Im Süden und Südosten halten sich ganztags etwas mehr Wolken. Laut Geosphere sind sogar bis zu 20 Grad möglich, wobei es im Westen am wärmsten wird.
Auch am Sonntag zeigt sich in weiten Teilen des Landes die Sonne. Nur in Vorarlberg und im Tiroler Oberland wird es bewölkt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 21 Grad.
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