Droht jetzt noch einmal Schneechaos in Wien?

Mehr Sonne ab Samstag

Der Samstag zeigt sich dann in ganz Österreich wieder deutlich freundlicher. Laut UWZ wird es im Nordosten und im Westen schon in der Früh meist sonnig. Sonst halten sich hochnebelartige Restwolken, die am Vormittag auflockern. Im Süden und Südosten halten sich ganztags etwas mehr Wolken. Laut Geosphere sind sogar bis zu 20 Grad möglich, wobei es im Westen am wärmsten wird.