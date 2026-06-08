Liechtenstein verzichtet weiter auf eigene Armee

„Wichtig, dass die Schweiz an uns denkt“

Bei der Zusammenarbeit gehe es weniger um einen NATO-Beitritt oder etwas Ähnliches, so Haas. „Dafür bräuchten wir ein Militär und auf dieses verzichten wir weiterhin“, stellte die Regierungschefin klar. „Uns ist aber auch klar, dass uns die Schweiz im Ernstfall nicht verteidigt, aber wichtig ist für uns, dass sie an uns denken.“ Man habe deshalb gerade im vergangenen November an einer Übung der Schweiz teilgenommen, welche die Stärkung des gemeinsamen Krisenmanagements und der Kontakte mit den Schweizer Stellen und Institutionen zum Ziel hatte.