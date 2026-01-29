Michael J. Fox feiert erfolgreiches Comeback

Entspannter Dreh

Über seine Erfahrungen beim Dreh schwärmte Fox: „Es war das erste Mal überhaupt, dass ich ans Set kommen konnte, ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen, ob ich zu müde bin, huste oder irgendetwas anderes habe.“ Er fügte hinzu: „Selbst in den Momenten, in denen ich gedacht habe: ,Das werde ich nicht schaffen‘, sagte ich mir: ,Dann gehe ich eben damit um, dass ich in dieser Szene nicht liefern kann.‘ Am Ende bin ich damit sehr gut durchgekommen.“