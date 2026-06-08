WM-Eröffnung drohen Unwetter, Demos und Streiks

Demonstrationen

Zudem sorgen derzeit heftige Demonstrationen von Lehrern für Schlagzeilen vor der WM. Es geht um eine Pensionsreform. Und auch Blockaden während der WM durch Lastwagenfahrer und Bauern sind zu erwarten. Um auf die über 130.000 vermissten Menschen in Mexiko aufmerksam zu machen, wollen darüber hinaus auch deren Angehörige die WM-Bühne nutzen.