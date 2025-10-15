Michael J. Fox: So will er am liebsten sterben

Wie viel Lebenszeit ihm noch bleibt, kann Fox nicht abschätzen. Doch wenn es so weit ist, wünscht er sich, zu Hause friedlich einzuschlafen: „Es wäre wirklich cool, wenn ich einfach eines Tages nicht mehr aufwachen würde. Das ist besser, als auf dramatische Weise über ein Möbelstück zu stolpern und sich den Kopf einzuschlagen.“