Hingucker-Auftritt!

Katy Perry Händchen haltend mit Trudeau in Davos

Society International
21.01.2026 10:35
Katy Perry verwandelte sich beim Auftritt mit Justin Trudeau in Davos in eine elegante „First ...
Katy Perry verwandelte sich beim Auftritt mit Justin Trudeau in Davos in eine elegante „First Lady“.(Bild: AP/Sean Kilpatrick)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Vom sexy Popstar zur eleganten „First Lady“ – mit dieser Verwandlung hätte bei Katy Perry wohl niemand gerechnet! Vermutlich auch deshalb war der Auftritt der Sängerin am Dienstag an der Seite von Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau beim Weltwirtschaftsforum in Davos das Tuschelthema Nummer eins!

0 Kommentare

Eigentlich werden im Schweizer Nobelort Davos gerade globale Themen – etwa rund um Klima, Wirtschaft oder Politik – besprochen. Doch wie es scheint, kommt am Rande des Weltwirtschaftsforums auch der Glamour nicht zu kurz.

Perry setzte auf schlichtes Beige
Für den sorgte am Dienstag nämlich Katy Perry, die Hand in Hand mit ihrem Freund Justin Trudeau, der einen Vortrag über „Soft Power“ halten sollte, in Davos erschien. Und die Sängerin bewies, dass in ihr nicht nur der schrille Popstar, sondern auch eine waschechte „First Lady“ versteckt ist.

Katy Perry verfolgte gespannt die Rede von Justin Trudeau beim Gipfel in Davos.
Katy Perry verfolgte gespannt die Rede von Justin Trudeau beim Gipfel in Davos.(Bild: AP/Sean Kilpatrick)

Denn während man die 41-Jährige von ihren Auftritten auf der Bühne und in ihren Musikvideos eher in bunten, recht knappen Outfits kennt, legte sie in Davos einen ungewohnt schlichten, dafür umso eleganteren Auftritt hin. 

Zum engen, beigen Rock kombinierte Perry eine farblich passende Strickweste mit weiten Ärmeln. Ihre langen, dunklen Haare hatte die Sängerin zum schlichten Dutt im Nacken zusammengefasst, große Ohrringe sorgten für das gewisse Etwas.

Verliebt – und alle sollen es sehen!
Perrys Lippen umspielte ein sanftes Lächeln, während Trudeau wegen seiner feschen Begleitung bis über beide Ohren strahlte.

Lesen Sie auch:
Wie romantisch! Katy Perry knutscht ihren Justin Trudeau beim Liebes-Urlaub im Paradies.
Und zeigt Liebesbeweis
Katy Perry teilt Knutsch-Foto mit Justin Trudeau
08.01.2026
Politiker teilt Foto
Perry posiert als Trudeaus „First Lady“ in Japan
05.12.2025

Justin Trudeau war bis März 2025 kanadischer Premierminister. Das Ex-Staatsoberhaupt und die Chartstürmerin bandelten im Sommer des letzten Jahres an. Zum 41. Geburtstag von Perry Ende Oktober machten die beiden ihre Liebe offiziell.

