Katy Perry Händchen haltend mit Trudeau in Davos

Vom sexy Popstar zur eleganten „First Lady“ – mit dieser Verwandlung hätte bei Katy Perry wohl niemand gerechnet! Vermutlich auch deshalb war der Auftritt der Sängerin am Dienstag an der Seite von Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau beim Weltwirtschaftsforum in Davos das Tuschelthema Nummer eins!
Eigentlich werden im Schweizer Nobelort Davos gerade globale Themen – etwa rund um Klima, Wirtschaft oder Politik – besprochen. Doch wie es scheint, kommt am Rande des Weltwirtschaftsforums auch der Glamour nicht zu kurz.
Perry setzte auf schlichtes Beige
Für den sorgte am Dienstag nämlich Katy Perry, die Hand in Hand mit ihrem Freund Justin Trudeau, der einen Vortrag über „Soft Power“ halten sollte, in Davos erschien. Und die Sängerin bewies, dass in ihr nicht nur der schrille Popstar, sondern auch eine waschechte „First Lady“ versteckt ist.
Denn während man die 41-Jährige von ihren Auftritten auf der Bühne und in ihren Musikvideos eher in bunten, recht knappen Outfits kennt, legte sie in Davos einen ungewohnt schlichten, dafür umso eleganteren Auftritt hin.
Zum engen, beigen Rock kombinierte Perry eine farblich passende Strickweste mit weiten Ärmeln. Ihre langen, dunklen Haare hatte die Sängerin zum schlichten Dutt im Nacken zusammengefasst, große Ohrringe sorgten für das gewisse Etwas.
Verliebt – und alle sollen es sehen!
Perrys Lippen umspielte ein sanftes Lächeln, während Trudeau wegen seiner feschen Begleitung bis über beide Ohren strahlte.
Justin Trudeau war bis März 2025 kanadischer Premierminister. Das Ex-Staatsoberhaupt und die Chartstürmerin bandelten im Sommer des letzten Jahres an. Zum 41. Geburtstag von Perry Ende Oktober machten die beiden ihre Liebe offiziell.
