EU-Vorschlag: Jetzt soll Bio-Sprit Preise retten

Mehr Beimischung als Ziel

Nach Hansens Vorstellungen soll nicht nur die Produktion erleichtert werden, sondern auch mehr Biokraftstoff beigemischt werden dürfen. Ziel sei es, den Getreidepreis auf einem Niveau zu stabilisieren, das Landwirten ein wirtschaftliches Überleben ermöglicht. Gleichzeitig könne so auch ein Beitrag zur Kontrolle der Spritpreise und zur Energiesicherheit geleistet werden.