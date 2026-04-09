Spekulative Sofortverkäufe und noch andere Rätsel

„Sondergeschäfte“ oft unzulässig

Eine federführende Rolle nimmt der Top-Experte beim Bericht der vom Land Burgenland beauftragten Sonderprüfung ein, die im Oktober 2025 schließlich zur Einsetzung eines Regierungskommissärs bei der Neuen Eisenstädter geführt hatte. Begründet wurde dieser Schritt etwa mit „dem nicht genehmigten Verkauf von Wohnungen an Anleger“. Die Fraktionen der Opposition schätzen die Sache im Vergleich zur SPÖ ganz anders ein.